Diamniadio: Macky Sall inaugure la plateforme industrielle d'un coût de 25 milliards Fcfa

Le président Macky Sall a inauguré jeudi, la première phase du projet de la plateforme industrielle de Diamniadio d'un coût de 25 milliards Fcfa. Un tel projet a été longtemps théorisé par l'ancien chef de l'Etat Abdoulaye Wade qui l'avait nommé "Projet Jafza".



"C'est une étape importante pour le développement du pôle urbain de Diamniadio. Cette plateforme permet à cette ville moderne de répondre à sa vocation de pôle de croissance de d'emplois à même de favoriser un développement solidaire et inclusif de notre pays", dit-il.



Le projet s'étend sur une superficie 53 ha et sera réalisé en 2 phases pour un montant global de 85 milliards Fcfa. La première phase porte sur une superficie de 13 ha contenant diverses infrastructures dont la voirie et deux hangars de 10 mille carré chacun.