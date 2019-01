Diamniadio: deux morts et plusieurs blessés lors d'une explosion dans une usine

Deux personnes ont été tuées jeudi et plusieurs autres blessées, lors d'une explosion dans une usine de fabrication d’aliments INDEL à Diamniadio, dans le quartier Darou Salam. Selon nos sources, c'est une des vannes contenant de l’eau chaude sous forte pression qui a explosé. Toutefois, une enquête a été ouverte.



Cette explosion a créé une embouteillage montre sur la Route Nationale 2. Un cordon de sécurité est mis sur la place et les Sapeurs pompiers et la Gendarmerie sont sur les lieux.