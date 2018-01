Diao Balde Keita : « Je ne suis pas à 100%, je pense qu'il y a des choses que je peux améliorer »

Diao Baldé Keita, malgré sa bonne forme du moment, ponctuée de 5 buts et 2 passes décisives, en 10 titularisations en Ligue 1, se dit être en deçà de ses réelles capacités. « Je ne suis pas encore à 100%. Il y a encore des choses que je peux améliorer je pense », a fait savoir le monégasque durant la conférence de presse d’avant match contre Montpellier, prévu ce samedi à 19h.



A moins de six (6) mois de la Coupe du Monde, le prometteur attaquant des « Lions » laisse entendre qu’il n’y pense pas. Du moins pas encore : «La Coupe du Monde ? Non on n’y pense pas encore. On ne pense qu'au présent ».

Le joueur formé à la Masia avait besoin du temps pour s’adapter à l’environnement du championnat français qui selon lui est différent de celui de l’Italie

«J'avais besoin de temps pour m'adapter, m'habituer à un autre football, un autre championnat (…) Le championnat français est plus physique qu'en Italie. C'est un championnat très costaud. Je suis très content aujourd'hui, c'est le meilleur choix de venir à Monaco », a souligné l’ancien joueur de la Lazio.



Présentement, le joueur s’est bien adapté et compte s’investir totalement pour son club.

« C'est facile de s'adapter ici à Monaco. Il y a un bon groupe, de très bons jeunes. Monaco ressemble à l'Italie mais aussi à l'Espagne. La vie ici est très agréable. Je pense que je me suis bien adapté à l'équipe, je continue à progresser. C'est un grand club avec un grand projet. Mon objectif, c'est de donner tout ce que j'ai à Monaco », a-t-il conclu