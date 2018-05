Diao Balde Keita : «On va travailler et tout donner pour être à la hauteur»

Diao Balde Keita, après avoir rejoint le groupe ce mercredi, a participé ce jeudi sa première séance d’entrainement avec les «Lions » à Saly. Le joueur, qui était dans le groupe des 21 joueurs qui se sont entraînés sur la pelouse de l’institut Diambars, estime que c’est «un plaisir de rejoindre la tanière et qu’ils vont bien travailler pour être à la hauteur». Et promet de «travailler et tout donner pour être à la hauteur».



L’attaquant de Monaco éprouve un plaisir de retrouver ses coéquipiers et ne ressent aucune douleur «Cela fait toujours du bien de répondre la tanière. Ça va tout se passe bien», a réagi l’ancien joueur de la Lazio à la fin de la séance d’entrainement.



Avec wiwsport.com