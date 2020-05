Diaspora: 99 Sénégalais morts du coronavirus

A la date du 10 mai, le Sénégal a dépassé le nombre de 1.000 cas sous traitement pour une disponibilité de 1.300 lits dans les hôpitaux et centre de traitement. Plus inquiétant, cette s'accompagne d'une hausse du nombre de décès. 19 morts, dont 5 en l'espace de 2 jours.



Dans la diaspora, ils sont 80 Sénégalais à être déclarés morts du coronavirus. En Italie 11 sont morts. Ce qui fait un total de 99, selon les chiffres du journal L'observateur, qui précise que le gouvernement et le collectif pour le rapatriement des Sénégalais décédés ne sont pas d'accord.