Diaspora : Oumou Diallo, la militante engagée de PASTEF annonce sa démissionne du parti

Militante engagée du parti PASTEF au niveau de la diaspora, Oumou Diallo a annoncé sa démission du parti après avoir exprimé sa gratitude envers les militants et responsables avec qui elle a partagé des moments forts et acquis une précieuse expérience.



Elle a par ailleurs réaffirmé son attachement aux valeurs de progrès et de développement du Sénégal.



Pour rappel, Oumou Diallo avait lancé pétition t sur les réseaux sociaux pour empêcher Macky Sall de participer à une conférence aux Etats-Unis.



Ce départ intervient dans un contexte où plusieurs figures politiques redéfinissent leurs positions. Reste à savoir vers quelle nouvelle voie elle orientera son action.