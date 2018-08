Diawandou Diagne, ancien du Barça B avertit Moussa Wagué

Moussa Wagué a rejoint le Fc Barcelone pour 5 ans. Un club où a évolué un autre Sénégalais, Diawandou Diagne, son coéquipier en équipe nationale. L’international sénégalais a tenu à avertir le nouvelle recrue de Barça en ces termes. « ça ne sera pas facile, car le Fc Barcelone B évoluera cette saison en Segunda B (Ndlr : le 3e échelon du football espagnol) face à des rivaux difficiles et sur des terrains compliqués », a t-il laissé entendre dans un entretien accordé au site Belge.

Même si Diawandou Diagne pense que le latéral droit des "lions" peut faire de bons matchs, n'empêche il prévient « ce sera dur, même en Segunda B. Et l’objectif cette année sera aussi de monter d’autant plus qu’il y a beaucoup de jeunes talents venus de l’équipe U19 qui ont été intégrés dans l'équipe."