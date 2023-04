Dic : le journaliste Babacar Touré déféré au parquet ce jeudi

Le journaliste Babacar Touré sera déféré ce jeudi devant le procureur. Convoqué à la Division des investigations criminelles (Dic) mercredi, il a été placé en garde à vue après son audition.



Le patron du site Kewoulo, est poursuivi pour "outrage et injures publics, diffusion de fausses nouvelles, faux et usages de faux, dénonciation calomnieuse et diffamation", suite à la plainte de l'ancien policier Frédéric Napel.



A noter que la plainte vise aussi l'opposant Ousmane Sonko.