"Diffamation" : Aminata Touré sert une citation direct à Cheikh Yerim Seck

L’ancienne Premier ministre, Aminata Touré, sert une citation direct au journaliste Cheikh Yérim Seck pour "Diffamation". Selon le membre de la mouvance présidentielle, M. Seck l'accuse d’avoir participé à une réunion secrète récente tenue au Palais dans le but d’empêcher le retour de Macky et concocter des plans contre sa famille.



"Suite aux propos diffamatoires tenus par le journaliste Cheikh Yérim Seck dans son article publié dans un site de la place faisant état d'une réunion récente au Palais de la République à laquelle j’aurais participé", a écrit Mme Aminata Touré dans un post sur X (ancienne Twitter).



Mimi Touré de revenir sur les propos tenus par Cheikh Yerim Seck. "Selon ses termes « axée sur les voies et moyens pour empêcher le retour au pays de l'ex-président et tête de liste de la coalition Takku Wallu aux prochaines législatives, des méthodes radicales contre son fils, contre sa femme et contre lui-même ont été préconisées”", a déploré Mme Touré.



Qui a annoncé avoir instruit ses "conseils juridiques de lui servir immédiatement une citation directe pour diffamation".