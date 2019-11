Diffamation : Jeune Afrique a eu raison du ministre Oumar GUEYE devant le tribunal correctionnel

Le ministre de la Gouvernance territoriale, du Développement et de l'Aménagement du territoire, qui poursuivait le journaliste de "Jeune Afrique", Marwan Ben Yahmed, pour diffamation, a été débouté par le tribunal Correctionnel de Dakar. Oumar Gueye qui réclamait 500 millions de francs CFA pour dommages et intérêts, à récolté la relaxe pur et simple du journaliste.



Pour rappel, le magazine Jeune Afrique a cité le ministre parmi les personnes qui ont bénéficié d'un virement de la société espagnole Defex, spécialisée dans la vente d'armements. Les faits ont eu lieu exactement à l'époque où Oumar Guèye était le ministre de la Pêche. Une affaire de corruption qui avait fait tomber l'ancien ministre de la Défense du Cameroun, Edgar Alain Mebe Ngo’o.