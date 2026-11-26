Le Tribunal correctionnel de Dakar a condamné hier, mercredi 25 novembre, le directeur de publication du journal "Yoor Yoor", Serigne Saliou Gueye, à 2 mois de prison avec sursis et à une amende de 300 000 FCFA. Cette décision fait suite à une plainte déposée par le maire des Agnam, Farba Ngom, et Abdou Sow, pour des faits de diffamation.



Le juge a également condamné Serigne Saliou Gueye à payer la somme de 1 million de FCFA aux parties civiles, Mohamadou Ngom dit Farba et Abdou Sow, au titre des intérêts civils. De plus, le tribunal a ordonné au journaliste de publier la décision à ses frais dans plusieurs journaux, dont L'Observateur, Yoor-Yoor.



Cette affaire trouve son origine dans une manifestation organisée le 26 juillet à Ourossogui pour réclamer la libération de Farba Ngom. Le journal Yoor Yoor avait alors publié un article affirmant que l'événement aurait nécessité une enveloppe d'un milliard de FCFA, ce qui a conduit Farba Ngom à engager des poursuites judiciaires contre le directeur de publication. "Un milliard décaissé pour le succès impopulaire du rassemblement", avait titré le journal.