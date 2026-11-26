La chanteuse Coumba Diallo, connue sous le nom de Queen Biz, a été limogée de son poste de Présidente du Conseil d'administration (PCA) du Théâtre national Daniel Sorano, à la suite du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026.
Dans une publication sur ses réseaux sociaux, ce jeudi, la militante du parti d’Ousmane Sonko a réagi pour la première fois à ce limogeage, qui s’inscrit dans la «dépastefication» de l’administration sénégalaise. «Mon choix n’a jamais varié. Ma constance politique est restée intacte et mon engagement demeure guidé par la cohérence et la fidélité à mes convictions. Cette vision poursuit son chemin et, par cohérence, je reste fidèle à ma logique politique», a-t-elle déclaré.
Pour rappel, ce limogeage intervient dans un contexte de «désaccord profond» entre la majorité parlementaire (Pastef) dirigée par Ousmane Sonko et le parti présidentiel Kiiraay) de Diomaye Faye. Tous les proches du président de l’Assemblée nationale occupant un poste de nomination ont été sommés de rallier le camp présidentiel, au risque d’être limogés.
Dans une publication sur ses réseaux sociaux, ce jeudi, la militante du parti d’Ousmane Sonko a réagi pour la première fois à ce limogeage, qui s’inscrit dans la «dépastefication» de l’administration sénégalaise. «Mon choix n’a jamais varié. Ma constance politique est restée intacte et mon engagement demeure guidé par la cohérence et la fidélité à mes convictions. Cette vision poursuit son chemin et, par cohérence, je reste fidèle à ma logique politique», a-t-elle déclaré.
Pour rappel, ce limogeage intervient dans un contexte de «désaccord profond» entre la majorité parlementaire (Pastef) dirigée par Ousmane Sonko et le parti présidentiel Kiiraay) de Diomaye Faye. Tous les proches du président de l’Assemblée nationale occupant un poste de nomination ont été sommés de rallier le camp présidentiel, au risque d’être limogés.
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