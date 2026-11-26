La romancière et journaliste française Lilia Hassaine a été sacrée lauréate du Prix Goncourt des lycéens 2026 ce jeudi 26 novembre à Rennes. Désignée par un jury national composé de représentants de cinquante-six lycées, l'écrivaine de 34 ans reçoit cette prestigieuse distinction littéraire pour son quatrième ouvrage, intitulé « Je » et publié aux éditions Gallimard. Une cérémonie officielle viendra couronner ce succès en début de soirée à l'Assemblée nationale.



Dans ce récit hybride mêlant l'atmosphère du roman victorien aux ressorts du thriller psychologique, Lilia Hassaine propose une relecture audacieuse du célèbre Jane Eyre de Charlotte Brontë. L'autrice choisit d'y affranchir et de redonner la parole à une figure féminine historiquement reléguée à l'arrière-plan de l'intrigue originale. Ce parti pris narratif a permis à son livre de l'emporter face aux quatre autres romans finalistes signés Louise Chennevière, Anne Godard, Olivier Grondeau et Sylvain Prudhomme.



En succédant au palmarès à Nathacha Appanah, récompensée en 2025 pour La nuit au cœur, Lilia Hassaine confirme l'engouement particulier que suscite sa plume auprès des jeunes lecteurs. Cette nouvelle consécration intervient en effet trois ans après l'obtention du Prix Renaudot des lycéens pour son précédent roman, Panorama, ancrant durablement la journaliste dans le paysage littéraire francophone contemporain.