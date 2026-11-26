Au Sénégal, le chef d’Etat Diomaye Faye a mis fin, mercredi 25 novembre, aux fonctions de Dame Mbodji à la tête de la Société de gestion des infrastructures publiques dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP SA).



Dans une publication sur ses réseaux sociaux, l'ancien directeur général a réagi ce jeudi matin. «Je prends acte de cette décision qui ne m’a pas surpris du tout car le Président m’a récemment reçu au Palais et je n’ai pas accédé à sa demande de rejoindre son mouvement politique (…) J’y reviendrai après ma passation de service», a-t-il dit.



À la tête de la société durant deux années, cinq mois et trois semaines, il affirme avoir exercé sa mission «au nom de la République », «avec responsabilité, engagement et détermination». Il dit aussi avoir «consacré toute (son) énergie à la réalisation des missions assignées», convaincu que «les infrastructures publiques doivent être des instruments de développement, de progrès et de souveraineté économique».



Par ailleurs, Dame Mbodj dit quitter ses fonctions «sans renier le moindre engagement, sans regretter les sacrifices consentis et surtout sans renoncer aux convictions qui ont toujours jalonné (son) parcours». Pour lui, «on peut mettre fin à une fonction, mais on ne saurait mettre fin à une conviction».



En tant que militant du parti Pastef, il a réaffirmé son «attachement aux idéaux du parti et la fidélité au président Ousmane Sonko, guide incontestable de la révolution». Objectif affiché : «défendre le Projet» auquel il croit et «combattre le système jusque dans ses derniers retranchements».



Pour rappel, ce limogeage intervient dans un contexte de «désaccord profond» entre la majorité parlementaire (Pastef) dirigée par Ousmane Sonko et le parti présidentiel Kiiraay) de Diomaye Faye. Tous les proches du président de l’Assemblée nationale occupant des postes de nomination ont été sommés de rallier le camp présidentiel, au risque d’être limogés.