Alioune Ibnou Abitalib Sow alias Bentaleb Sow, ancien conseiller spécial à la présidence sénégalaise, a accusé ce jeudi le chef dd’Etat Diomaye Faye d’être devenu un «partisan de la médiocrité», alors qu’il commentait la vague de limogeages qui frappe les cadres de l’administration proche du Pastef (majorité parlementaire) d’Ousmane Sonko.



Le Professeur Demba Diédhiou, médecin interniste et diabétologue, a été relevé de ses fonctions de Directeur du Centre hospitalier national Abass Ndao lors du Conseil des ministres du mercredi 25 novembre 2026. Il avait été nommé à ce poste en mars 2025 pour assurer la gestion globale et la modernisation de cet établissement hospitalier dakarois.



Réagissant à cette situation, Bentaleb Sow a critiqué sévèrement le chef de l’Etat, lui reprochant de mettre en avant ses ambitions politiques au détriment des intérêts du pays. «Dans les commentaires et dans d’autres posts des gens qui ont servi ou bénéficié des services de Abass Ndao sont unanimes que le Professeur Demba Diédhiou a radicalement changé en bien le visage de l’hôpital. Mais il faudra se rendre en l’évidence que Diomaye (…) est devenu ce qu’il détestait le plus : un partisan de la médiocrité», a-t-il fustigé.



Pour rappel, en démissionnant en juillet 2026 de son poste à la présidence, Bentaleb Sow avait invoqué principalement des raisons de conscience, une rupture avec la nouvelle ligne politique du pouvoir et son opposition au rapprochement entre Diomaye Faye et l'ancien président Macky Sall, soutenu par le Sénégal quand il était en course pour la fonction de secrétaire général de l’ONU. «Les méthodes que nous avons combattues reviennent une à une», avait-il dit, avant de précisé que sa «conscience passe avant (ses) intérêts».