Des pluies fines ont été observées ce jeudi matin à Dakar et sa banlieue. Pour en expliquer l'origine, Abdoulaye Diouf, responsable du Service prévisions et réductions des risques de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), évoque une configuration atmosphérique particulière. «C'est de l'air frais qui, avec une certaine dynamique de l'atmosphère, s'associe à l'air chaud en provenance des régions tropicales», a-t-il dit, sur les ondes de la RFM.



Selon lui, «la configuration que nous avons actuellement fait en sorte que, avec les vents forts d'altitude à partir de douze kilomètres heure, nous avons une condensation des particules d'air et ainsi la formation de nuages, ce qui occasionne ces pluies que nous observons sur le Sénégal». Le phénomène, précise-t-il, «s'inscrit dans une dynamique météo connue».



L’expert de l’Anacim a toutefois révélé une évolution dans le calendrier de ces précipitations : «Depuis un certain nombre d'années et surtout depuis ces trois dernières années, nous constatons que les pluies hors saison sont assez précoces. On les note dès le mois de novembre, alors que dans les années passées, elles étaient beaucoup plus récurrentes durant le mois de décembre, janvier, jusqu'en mars».