Différend FSF - Diambars et Génération Foot : A. Thiam averti sur les possibles conséquences des sanctions

Dans l’émission Midikeng, Abdoulaye Thiam est revenu sur le différend qui oppose les académies Génération Foot et Diambars à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le président de l'Association nationale de la presse sportive, s’est posé comme médiateur avec l'ancien ministre, Serigne Mbacké Ndiaye, pour rapprocher les différentes parties. M. Thiam donne quelques pistes de solutions pour une sortie de crise et averti sur les possibles conséquences des sanctions. Le journaliste n’a pas manqué d’évoquer le cas de l’ancien président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou, qui a été suspendu de toute activité liée au football pour un an.

Moussa Ndongo

