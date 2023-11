Différend FSF - Diambars et Génération Foot: la crise connaît un dénouement heureux

Vers un dénouement heureux du bras de fer qui allait opposer les académies Génération Foot et Diambars à la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le conflit n'ira pas plus loin.

D’après L’Observateur, des médiateurs, dont le président de l'Association nationale de la presse sportive, Abdoulaye Thiam, et l'ancien ministre, Serigne Mbacké Ndiaye, ont rapproché les différentes parties. Les deux académies sont revenues à de meilleurs sentiments et ont accepté d'aller recevoir leurs matchs au stade Lat Dior de Thiès, comme souhaité par la Fédération.



« L'Association nationale de la presse sportive sénégalaise (Anps) a entrepris, en toute discrétion, depuis quelques jours, une démarche de médiation pour le règlement du différend entre la Fédération sénégalaise de football et les Académies Génération foot et Diambars. Le président Abdoulaye Thiam a rencontré les présidents Mady Toure (Génération foot) et Mohamed Djibril Wade (président de la LSFP). Il a aussi pu discuter au téléphone à plusieurs reprises avec le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et des responsables de Diambars, notamment Bocar Sarr Seck. Constatant que les mêmes démarches sont entreprises par le ministre Serigne Mbacké Ndiaye, le président Thiam s'est rapproché de ce dernier pour organiser une réunion jeudi tard dans la soirée chez M. Ndiaye », dit un communiqué de l'Anps.



La rencontre à laquelle ont pris part Talla Fall, Mady Touré, Djibril Wade, Serigne Mbacke Ndiaye et Abdoulaye Thiam, a permis d'arrondir les angles.