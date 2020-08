Différend entre magistrats Yaya Amadou Dia et Amadou Kane: le ministre de la Justice demande l'ouverture d'une enquête

Le ministre sénégalaise de la Justice Me Malick Sall a saisi l’Inspection général de l’administration de la justice à l’effet de diligenter une enquête sur les faits allégués, suite à des déclarations d’accusations de corruptions parues dans la presse entre les magistrats Yaya Amadou Dia et Amadou Kane, du Tribunal de Kaolack.



Me Malick Sall veut qu’un rapport soit dressé dans les plus brefs délais dans le souci de tirer cette affaire au clair pour la sauvegarde et la crédibilité de l’institution judiciaire, informe un communiqué dont PressAfrik a reçu copie samedi soir.



Accusé de corruption par Yaya Amadou Dia, Amadou Kane qui, jusqu’ici, a gardé secrète sa réponse l’a divulguée vendredi dans la presse. Dans sa lettre (…), le Premier président de la Cour d’appel de Kaolack, démissionnaire de l’Union des magistrats du Sénégal (UMS), a balayé d’un revers de la main les accusations de son collègue.