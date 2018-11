Difficultés financières: Après les écoles privées, les enseignants du privé catholique montent au créneau

Les enseignants du privé catholique se sont réunis à Mbour pour se pencher sur leurs difficultés financières. Selon eux, cette situation alarmante est dû au fait que l’Etat n’ a pas encore versé la subvention annuelle.



«Pour préparer la formation de l’homme, il faut que l’enseignant soit dans des conditions de quiétude, morale, physique et hygiènique. C’est à ce titre-là, que nous avons demandé à ce que l’indemnité de logement, après avoir obtenu la généralisation, soit revalorisée», a déclaré le secrétaire administratif du syndicat des enseignants des écoles catolique.



François Zavier Sarr de poursuivre : «il y a aussi la question des subeventions de l’Etat. L’enseignement privé bien qu’étant un sous secteur de l’éducation, il n’en demeure pas moins qu’il excerce un service public, l’éducation est un devoir régalien de l’Etat».



Donc, a-t-il proposé: «s’il ne peut pas assumer toutes ses responsabilités, il peut déléguer le pouvoir à l’entrepreunariat privé pour qu’il assume sa part de respnsabilité et à ce titre c’est ça qui motive la subvention de l’Etat aux privés». Et, «dans cette subvention, les 7/10 concernent les salaires des enseigants. On ne peut pas rester comme ça sans salaire », a-t-il conclu sur la Rfm.