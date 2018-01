Difficultés financières de l’ISRA : Les travailleurs en ordre de bataille

Les agents de l’Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA) sont en ordre de bataille. Ils comptent tenir un sit-in le jour de la réunion de Conseil d’administration de ladite structure prévue le 18 janvier. Ces travailleurs dénoncent les difficultés financières de l’ISRA dues à l’insuffisance de sont budget.



Selon le secrétaire général de la recherche de l’ISRA, Tamsir Mbaye, « ISRA est au cœur des dispositifs agricoles, parce qu’en amont c’est l’institut qui travaille sur les innovations agricoles. Mais ce qui se passe, c’est que l’ISRA reçoit de l’Etat un budget très infime de 4,5 milliards. Et sur ce budget là, très souvent,, il y a des rétentions. Ça ne recouvre pas tout. Pour celui de 2017, 1 475 000 000 F CFA, soit plus du ¼ n’est pas recouvré ».



A en croire Tamsir Mbaye, « le budget de 2018 n’est pas encore en place. Cela fait que, les salaires depuis le mois de septembre sont en retard. Les salaires de février, mars et avril ne sont pas sûrs d’être payés. Parce que l’institut actuellement, n’a plus de matelas financiers pour travailler sur les productions animales, halieutiques, horticoles, surtout les semences de près base, de base afin de renforcer les pilier du PSE ».