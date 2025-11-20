Diffusion de données personnelles : un membre de la coalition "Diomaye Président" porte plainte contre Mame Diarra Fam

La publication sur Facebook de messages internes au groupe WhatsApp de la coalition "Diomaye Président" a des suites judiciaires. Ibrahima Cissokho, leader du mouvement "Mon Pays Mon Avenir" (MPMA), a déposé plainte contre l'ancienne députée Mame Diarra Fam, qu'il identifie comme l'auteure de ces publications.



Il lui reproche notamment la diffusion de ses données à caractère personnel, en l'occurrence son numéro de téléphone, ainsi que des propos qu'elle aurait tenus à son encontre.



La plainte fait suite à un incident survenu après la décision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de nommer Mimi Touré à la tête de la coordination de la coalition en remplacement d'Aïda Mbodji. Plusieurs membres, des pros Mimi, avaient quitté le groupe de discussion. Mame Diarra Fam avait alors brièvement publié la liste de ces membres avant de la supprimer.