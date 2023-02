Diokoul : pour la détention de 500 kg de yamba, 3 pêcheurs risquent 10 ans de réclusion criminelle

Les trois pêcheurs Djibril Lo, Mbaye Peunde Ngom et Youssou Sylla ont comparu mercredi dernier, devant la chambre criminelle de Dakar pour « association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue ». D’après « Les Echos », c'est à la suite d'une dénonciation anonyme que les enquêteurs ont mis la main sur 500kg de chanvre indien à la plage de Diockoul à Rufisque, dans la nuit du 23 au 24 avril 2021.



Relatant les faits, le journal renseigne que c’est le pêcheur Djibril Lo qui a été interpellé en premier avec 50kg de chanvre indien. Acculé par les policiers, il a révélé avoir volé ladite drogue dans la pirogue de Mbaye Peunde Ngom. Cet aveu qui a été exploité a permis de remonter à la pirogue du sieur Ngom où une perquisition leur a fait découvrir 450kg de chanvre indien.



Par la suite Youssou Sylla a été arrêté sur les lieux de même que Mbaye Peunde Ngom. Attraits à la barre de la chambre criminelle, les mis en cause ont niés les accusations retenues contre eux.

Des dénégations qui n'ont pas empêché le procureur de requérir 10 ans de réclusion criminelle contre tous. Délibéré le 21 février prochain.