Diomansy Kamara brocarde Aliou Cissé : "à deux mois de la Coupe du monde, (il) tâtonne"

L'ancien international sénégalais Diomansy Kamara, devenu consultant football pour la chaîne Canal+ n'a pas apprécié les démarches du sélectionneur national Aliou Cissé, à essayer un nouveau système de jeu, lors des deux matchs amicaux face à l'Ouzbékistan et à la Bosnie.

Sur sa page Facbook, l'ancien attaquant du championnat anglais pense qu'il est inconcevable pour un coach de faire preuve d'autant d'amateurisme à seulement deux mois d'une compétition aussi relevée et aussi sérieuse que la Coupe du monde. "Les matches amicaux servent à amener des confirmations et non pas des doutes. On est a deux mois de la coupe du monde, et on tâtonne. On doit plutôt valider nos acquis et les perfectionner. Le 3-5-2 à mon avis ne sied pas à cette formation du Sénégal. Le Mondial va être d'un niveau très élevé on l'a vu notamment avec l'Espagne, l'Allemagne et le Brésil pour ne citer qu'eux", a-t-il pesté sur le Réseau social



Pour rappel, le sélectionneur national Aliou Cissé a joué avec un système à 3 défensifs dans ces deux rencontres amicales qui se sont soldées par des matchs nuls et surtout pauvre en jeu.