"Diomaye Faye est le candidat de notre entité et les autres sont des actionnaires", déclare Ousseynou Ly

Le parti dissous: "Pastef Les Patriotes" a sous ses ailes trois candidats à savoir Cheikh Tidiane Diéye, Habib Sy et Bassirou Diomaye Faye. Les deux précités avaient déclaré qu'ils allaient retirer leur candidature si celle de Ousmane Sonko passait.



Après la publication de la liste des candidats c'est celle de Diomaye Faye qui a été retenue par le Conseil constitutionnel. Alors comme le clament les Patriotes partout que Sonko est Diomaye et Diomaye est Sonko, qu'attendent Cheikh Tidiane Diéye et Habib Sy pour retirer leur candidature ?



Pour Ousseynou Ly, membre du secrétariat national à la communication du parti dissous: "Diomaye est le candidat validé par le Conseil constitutionnel de leur entité (Pastef), les autres sont des actionnaires du projet sur d'autres entités", a t-il répondu sur le plateau de Midikeng.