Diomaye invite à adapter l’offre de formation aux mutations technologiques

Ayant participé à la 42e session du Comité d’Orientation de l’AUDA-NEPAD pour réaffirmer l’engagement du Sénégal en faveur d’une Afrique souveraine et prospère, le président Bassirou Diomaye Faye a invité à adapter l’offre de formation aux mutations technologiques, à la digitalisation et à l’intelligence artificielle, dans une publication sur sa page Facebook.



« L’avenir du continent repose sur une jeunesse bien formée : nous devons adapter notre offre de formation aux mutations technologiques, à la digitalisation et à l’intelligence artificielle », a invité le Chef de l’Etat.



D’après lui, l’Afrique doit compter d’abord sur elle-même pour son développement !