Diop ISEG et Dieynaba Baldé exfiltrés de la Dsc pour des prélèvements de tests ADN

Mamadou Diop et Dieynaba Baldé sont exfiltrés des locaux de la Division spéciale de Cybersécurité (Dsc), sis à l'avenue Mlaick Sy en face la mosquée Omarienne, vers les coups de 12 heures (Gmt). Direction : une structure médicale très connue requise par la police pour des prélèvements qui seront suivis de tests Adn.



Les prochaines 48 heures vont être décisives pour Mamadou Diop, président du directeur général de l'école ISEG, placé en garde à vue depuis vendredi soir pour détournement de mineur suivi de grossesse. Ce qu’il nie alors que son accusatrice, Dieynaba Baldé.



Cette dernière persiste et signe que c’est le sieur Diop qui l’a engrossé. Selon les informations de Libération online, les enquêteurs de la Dsc ont requis la science pour départager les deux parties. Alors qu’Abibatou Cissé, Ali Baldé et Bou Ndaw sont interrogés depuis ce lundi-matin.