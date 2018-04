Diop Sy assume son indépendance : "Je suis proche du président Macky Sall, mais contre le parrainage"

Le député non-inscrit Diop Sy ne fera pas partie des députés qui soutiendront le projet de loi pour le parrainage. Il a clairement affirmé que ses relations avec Macky Sall et son régime ne le pousseront pas à soutenir ce que ses collègues de l'opposition considèrent comme un forcing.

"Je suis proche du pouvoir. Je suis quelqu'un qui est avec Macky Sall et qui ne le cache pas. Mais pour le problème du parrainage, en particulier, je ne suis d'accord ni sur la démarche ni sur les écrits, la manière dont on la présenté à l'Assemblée nationale", a-t-il déclaré lors de la conférence de presse des députés non-inscrits ce jeudi dans un hôtel de la place.



Le député très proche de la famille religieuse de Tivaouane d'expliquer : "Une loi constitutionnelle, soit on la fait passer par référendum, soit on consulte l'ensemble des acteurs concernés pour qu'on en discute avant de le proposer au niveau de l'Assemblée nationale. Tous ces deux cas de figure n'existent pas. Donc pour cette raison, moi je ne suis pas d'accord sur le parrainage et je le dit très clairement devant l'ensemble des télévisions. je suis un député indépendant", a-t-il lancé avant de réitérer son engagement aux côtés du président de la République Macky Sall