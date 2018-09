Diourbel : des apéristes rallient Bokk Gis Gis

Le parti de Pape Diop a réussi un grand coup dans le département de Mbacké. Cinq (5) conseillers de la commune de Typ et une responsable à Touba ont quitté l’APR pour BGG. « Je rends grâce à Dieu et je remercie vivement le guide religieux, Serigne Cheikh Gueye, qui ma permis de puiser les cinq (5) conseillers de la commune de Typ habitant tous Darou Gueye, un village situé dans le département de Mbacké. Et si je suis parvenu à les décrocher, c'es t qu’ils sont très remontés contre le régime du Président Macky Sall qui a complètement oublié leur localité sur tous les plans », a indiqué le député de Touba qui était en déplacement à Darou Gueye dans le cadre du parrainage.



Après cette étape Abdou Mbacké Bara Dolly, s’est rendu à Touba, notamment au quartier Baaye Gueye de Darou Marnane pour accueillir dans son parti la responsable ‘’apériste’’, Mame Diarra Bassène, plus connu sous le nom de Maman Thioune.