Diourbel doté d’un nouveau palais de justice

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a présidé, jeudi, une cérémonie d’inauguration du nouveau palais de justice de Diourbel (centre), où sont réunis le tribunal d’Instance et le tribunal de grande Instance de cette région. La nouvelle infrastructure comprend 73 bureaux et six salles d’audience.



Selon le ministre, « plus qu’un édifice destiné à accueillir le tribunal d’Instance et le tribunal de grande Instance de Diourbel, ce palais de justice est le symbole d’une nouvelle ère pour la justice sénégalaise ».

Il a également indiqué que « l’ouvrage offre aux travailleurs de la justice un cadre de travail propice à leur épanouissement. Le tribunal d’Instance et le tribunal de grande Instance de Diourbel occupaient des bâtiments inadéquats pour les services judiciaires. Cette situation de précarité sera bientôt dépassée, lorsque les deux juridictions vont aménager dans le nouveau palais de justice ».



Le ministre de la Justice rapporte l’Aps, a fait savoir que les nouveaux palais de justice de Diourbel et de Fatick (centre), inaugurés le même jour, découlent des recommandations faites au ministère de la Justice lors des assises de la justice qui ont eu lieu en juillet dernier.