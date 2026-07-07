Politique Antigone Diop tire à boulets rouges sur Pastef : « On est déçus et très déçus »

Invitée de l'émission RFM Matin, Antigone Diop a rappelé à l'ordre la gouvernance de Pastef. La coordonnatrice de mouvement a exprimé ses profonds regrets quant au soutien qu'elle a pu apporter à la formation politique au pouvoir, estimant que le régime actuel n'est plus à l'écoute des préoccupations des citoyens.



Répondant aux attaques, elle assume pleinement sa posture critique. « Donc à ce stade, si on nous traite de vils, c'est parce qu'on est dans notre mission. On est conscients. Parce que le régime sortant, le régime de Macky Sall, traitait aussi de politiciens encagoulés. Si aujourd'hui, Pastef nous traite, c'est parce qu'on est conscients et on est dans notre... On est déçus et très déçus. »



Pour justifier son constat, elle a dressé un bilan économique et social extrêmement sombre du pays. « À ce moment où l'économie du Sénégal est presque au septième sous-sol, je disais même pas quatrième sous-sol, à ce moment où il y a 31 600 licenciés, à ce moment où à l'université il y a les étudiants qui souffrent, à ce moment où les paysans souffrent, à ce moment où il y a le chômage et tout... »



Antigone Diop accuse directement les dirigeants de privilégier leurs ambitions partisanes au détriment des urgences nationales. « On constate que l'un est en train de s'occuper de ses cartes et l'autre est en train de s'occuper de faire son parti politique. On dirait qu'ils sont en train de se jouer des Sénégalais. Ils sont en train de faire leur manipulation. Ils sont en train de faire leurs intérêts personnels et cryptopersonnels au lieu de s'occuper de l'intérêt général du pays. Ce qui est de voir comment sortir de ce gouffre. Ce qui est de voir comment sortir de cette situation, de trouver des solutions. »



La coordonnatrice lance un appel pressant aux tenants du pouvoir pour un changement radical de méthode : « À ce moment où on parle, c'est pas des questions d'acharnement, c'est pas des questions de faire de la manipulation, mais il est temps de poser des actes. Il est temps de faire quelque chose pour les Sénégalais. »