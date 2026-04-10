Diourbel : le syndicat de l’hôpital régional entame une grève pour la satisfaction de ses 22 revendications

A Diourbel (150 Km à l’est de Dakar), le syndicat de l’Hôpital régional a entamé un mouvement de grève pour exiger la satisfaction de 22 points jugés urgents. Au cours d’une conférence de presse, les syndicalistes ont précisé que «parmi les principales revendications figurent l’ouverture du nouveau bloc opératoire, le renforcement de la maternité, ainsi que l’octroi d’un bus de transport pour le personnel».



Les travailleurs dénoncent également un manque de transparence dans la gestion des recettes et réclament la mise en place de commissions internes. Le syndicat pointe aussi de graves insuffisances en équipements : pannes en radiologie, manque de chariots, escabeaux et conditions précaires pour la kinésithérapie, souvent réalisée en plein air.



Les agents demandent enfin l’amélioration des repas des malades, le renforcement du plateau technique, la construction d’espaces pour les accompagnants et le paiement des indemnités de logement pour les contractuels.



Pour un dénouement de cette crise, les syndicalistes «interpellent les autorités pour une prise en charge rapide des préoccupations».