Diplomatie ou tribune : quand la parole d’un Premier ministre expose davantage le Sénégal (Par Aly Ka)

Dans l'ordre des relations internationales, les rapports entre États obéissent à une règle fondamentale : la parole publique d'un dirigeant n'est jamais neutre. Elle engage la crédibilité de son pays, la cohérence de ses institutions et la lisibilité de sa diplomatie. À ce titre, les attaques verbales du Premier ministre sénégalais contre Donald Trump ne peuvent être analysées comme de simples déclarations d'humeur ou de posture idéologique. Elles traduisent une orientation politique dont les conséquences dépassent largement la personne du président américain.



Le Sénégal a historiquement bâti sa réputation internationale sur une diplomatie de retenue, de dialogue et de pragmatisme. Cette tradition lui a permis de conserver un statut respecté sur la scène africaine et internationale. Lorsque le Premier ministre adopte un ton conflictuel contre le président des États-Unis, sans bénéfice concret identifiable pour les intérêts nationaux, il rompt avec cette doctrine et introduit une dissonance préjudiciable dans la conduite des affaires extérieures.



Plus grave encore, dans un régime où le président de la République incarne constitutionnellement l'orientation de la politique étrangère, une telle sortie place indirectement le chef de l'État dans une situation d'embarras. Si ces propos ne relèvent pas d'une stratégie concertée, ils donnent l'image d'un exécutif fragmenté, où le Premier ministre semble mener une ligne autonome. Une telle posture affaiblit la cohérence de l'État, brouille la hiérarchie institutionnelle et installe le doute chez les partenaires internationaux.



C'est en cela que cette attitude peut être interprétée comme une forme de sabotage politique interne. Non pas parce qu'elle attaque frontalement le président de la République, mais parce qu'elle compromet les fondements mêmes de son autorité : l'unité de la parole gouvernementale, la discipline institutionnelle et la crédibilité diplomatique du pays. En se projetant dans une logique de confrontation personnelle, le Premier ministre semble moins viser la puissance américaine qu'imposer sa propre centralité politique, quitte à exposer le Sénégal à des tensions inutiles.



Cette stratégie de radicalisation verbale peut certes produire des gains symboliques sur le plan militant ou partisan. Elle peut séduire une partie de l'opinion sensible aux discours de rupture. Mais gouverner un État ne consiste pas à entretenir une posture de tribune. Gouverner exige la maîtrise du verbe, la conscience du rapport de forces et le sens supérieur de l'intérêt national.



En définitive, l'enjeu ici n'est pas Donald Trump. L'enjeu, c'est le Sénégal. Car lorsqu'un Premier ministre parle contre une puissance étrangère sans calcul diplomatique rigoureux, il ne fragilise pas cette puissance ; il expose d'abord son propre pays. Et lorsqu'il le fait au mépris de la cohérence institutionnelle, il affaiblit indirectement le président qu'il est censé servir. Dans cette affaire, la véritable victime potentielle n'est pas Washington, mais Dakar.



Par ALY KA,

CONVERGENCE PATRIOTIQUE, LES INTEGRES