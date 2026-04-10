Championnat africain U15: le sacre des Lionceaux «confirme la vitalité du football» sénégalais (Diomaye Faye)

Les Lionceaux du Sénégal (catégorie U15) ont remporté, ce vendredi 10 avril, le trophée du Championnat africain de football scolaire au terme d'une finale intense contre l'Ouganda, s'imposant lors de la séance de tirs au but (5-4) après un match disputé au stade de Harare (Zimbabwe). Pour le Président Diomaye Faye, ce sacre continental «vient confirmer la vitalité et le potentiel» du football sénégalais.



«À travers ces performances, c'est toute la Nation qui se reconnaît, dans l'effort, le mérite et le dépassement de soi. Le Sénégal continuera d'accompagner ses talents, convaincu que, dans le sport, le respect se gagne d'abord par l'engagement, la performance et la vérité du terrain», a ajouté le Président, allusion faite au trophée de la CAN 2025, qui a été retiré au Sénégal par le Jury d’appel de la CAF (en attendant la décision définitive du TAS).



Diomaye Faye a enfin appelé tous les Sénégalais qui représentent le pays dans les disciplines collectives comme individuelles à «continuer de porter haut (les) couleurs, avec exigence, dignité et fierté».

