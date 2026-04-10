Sénégal : les transporteurs routiers annoncent la levée de la grève entamée depuis une dizaine de jours

La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a annoncé, ce vendredi 10 avril, la levée de la grève entamée depuis le 30 mars 2026, à l’issue d’une rencontre avec les ministres de l’Intérieur et des Transports terrestres, selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).
Le Secrétaire général de cette centrale syndicale, Fallou Samb, a évoqué des avancées issues du dialogue avec les autorités, ouvrant la voie à une reprise progressive des activités dans le secteur.
Cette levée de mot d'ordre fait suite aussi à une audience que le Président de la République, Diomaye Faye, a accordé dans la soirée du jeudi à Alassane Ndoye, président de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal.
Pour rappel, les transporteurs réclament l’application des conclusions des états généraux et la matérialisation du protocole d’accord signé par leur tutelle. Parmi les points de revendication figurent la réduction des points de contrôle et les tracasseries routières.
Le Secrétaire général de cette centrale syndicale, Fallou Samb, a évoqué des avancées issues du dialogue avec les autorités, ouvrant la voie à une reprise progressive des activités dans le secteur.
Cette levée de mot d'ordre fait suite aussi à une audience que le Président de la République, Diomaye Faye, a accordé dans la soirée du jeudi à Alassane Ndoye, président de la Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal.
Pour rappel, les transporteurs réclament l’application des conclusions des états généraux et la matérialisation du protocole d’accord signé par leur tutelle. Parmi les points de revendication figurent la réduction des points de contrôle et les tracasseries routières.
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