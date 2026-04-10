Sédhiou : les autorités visent un approvisionnement de 13 000 têtes de moutons pour la Tabaski 2026

Dans la région de Sédhiou (sud), les autorités visent un objectif de 13 000 têtes ovines pour la Tabaski 2026. Ce chiffre représente celui de l’année 2025, qui avait pourtant été largement dépassé avec 18 000 moutons enregistrés sur les marchés locaux.



Selon l'Agence de presse sénégalaise (APS), le gouverneur Diadia Dia a fait cette annonce, jeudi 09 avril, lors d’un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de la fête de l'Aïd-el-Kébir 2026. Cette instance de concertation réunit autorités administratives, collectivités territoriales et acteurs de la filière ovine, avec un double objectif : tirer les leçons de la Tabaski précédente et définir une feuille de route pour mieux approvisionner les marchés cette année.



«L'ambition est de garantir une meilleure disponibilité et accessibilité des moutons pour les ménages », a déclaré le gouverneur, rappelant au passage les directives du Premier ministre, notamment l'assouplissement du contrôle du transport et l'exonération des droits et taxes, des mesures destinées à fluidifier la chaîne d'approvisionnement et à soutenir les éleveurs.



Par ailleurs, un dispositif de suivi est adopté pour veiller à l'application effective de ces engagements. Les collectivités territoriales sont, pour leur part, invitées à aménager les points de vente et à assurer la disponibilité en eau, jugée indispensable au bien-être animal et au bon déroulement des transactions commerciales.