Régulation et Médias : La CJRS et l’ARTP scellent un partenariat pour une information de qualité

Le président de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS), Mamadou Diagne, a plaidé ce vendredi pour une information accessible et inclusive lors d’un atelier d’échanges avec l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP). Face au Directeur général de l’institution, Dahirou Thiam, le responsable de la CJRS a souligné l'urgence de produire une information de qualité capable de décrypter les mutations technologiques pour le grand public.







Pour Mamadou Diagne, l’accessibilité de l’information est indissociable de l’inclusion numérique. Il a exhorté les jeunes reporters à assumer leur responsabilité dans la lutte contre la fracture informationnelle en rendant les sujets complexes intelligibles, même pour les populations les plus éloignées du numérique. Dans un écosystème menacé par la désinformation, il a rappelé que la rigueur éthique reste le seul rempart pour maintenir la confiance des citoyens.







Cette rencontre a également été marquée par l'annonce de projets structurants, notamment la création prochaine d'un incubateur dédié aux jeunes reporters pour favoriser l'innovation médiatique. La signature d'un partenariat entre la CJRS et l'ARTP vient sceller cette volonté commune de bâtir un écosystème où l'innovation technologique s'accompagne d'une production d'information responsable et utile au développement du pays.

