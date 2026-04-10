Moyen-Orient : l’ombre de la crise qui plane sur le Sénégal

L’onde de choc des tensions au Moyen-Orient atteint les côtes sénégalaises, suscitant une « vive préoccupation » du président Bassirou Diomaye Faye. Alors que la Loi de Finances Initiale (LFI) 2026 tablait sur un baril à 64,3 dollars, le scénario d'une remontée à 80 dollars menace directement l'équilibre macroéconomique du pays. Le Sénégal reste structurellement vulnérable, ses importations de produits pétroliers pesant pour environ « 30% des importations totales et 12% du PIB », selon le récent rapport du MEPC.



Cette flambée des cours fragilise gravement les mécanismes de régulation. Le Fonds de Sécurisation des Importations de Produits Pétroliers (FSIPP) verrait ses recettes fondre « de 39%, chutant à 41,0 milliards de FCFA contre 66,8 milliards retenus dans la LFI 2026 ». Parallèlement, le maintien des prix à la pompe forcerait l'État à absorber des pertes commerciales massives sur le gasoil et le gaz butane, estimées à une hausse de « 208,2 milliards de FCFA » par rapport aux prévisions initiales.



Bien que l’exploitation nationale des hydrocarbures génère un surplus de revenus de « 20,4 milliards de FCFA », ce gain est loin de compenser le choc. Au total, le déficit budgétaire subirait une dégradation de « 213,6 milliards par rapport à la LFI 2026, soit 0,92% du PIB ». Ce déséquilibre financier place le gouvernement devant un arbitrage douloureux, où la priorité donnée aux subventions énergétiques risque de se faire « au détriment des investissements sur ressources internes ».



À terme, cette crise énergétique fait peser un risque de « décélération de la demande et de la croissance hors hydrocarbures ». Avec une hausse attendue de 1% du déflateur du PIB, l'augmentation des coûts de production et de transport pourrait durablement impacter la consommation des ménages. Dans un contexte de « possibilités limitées de financement », le Sénégal doit naviguer à vue pour préserver son dynamisme économique face à une instabilité géopolitique.