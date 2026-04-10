Championnat d'Afrique scolaire 2026 : le Sénégal sacré champion au Zimbabwe

Les Lionceaux du Sénégal (catégorie U15) ont remporté, ce vendredi 10 avril, le trophée du Championnat africain de football scolaire au terme d'une finale intense contre l'Ouganda, s'imposant lors de la séance de tirs au but après un match disputé au stade de Harare (Zimbabwe). Les Lionceaux, invaincus, remportent le trophée au terme d’un brillant parcours.



Hier, jeudi 09 avril, l'équipe scolaire du Sénégal (U 15) avait validé son ticket pour la grande finale de ce championnat de la CAF, en écrasant le Maroc (4-0), alors que la demi-finale s'annonçait pourtant disputée.



Grâce à ce titre, l'équipe sénégalaise remporte une prime d’environ 300 000 USD (environ 168 millions FCFA) destinée à des projets de développement du football scolaire et des infrastructures éducatives.



Le Sénégal vient confirmer sa belle progression, ces dernières années, dans le domaine du football régional. Pour rappel, les Lionceaux ont remporté le tournoi UFOA-A en battant le Mali (2-0) fin 2025, alors que l’équipe A est détentrice du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, en attendant la décision du TAS dans le litige qui l’oppose au Maroc.