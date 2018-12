Diourbel : les populations de Bambeye Serère et la SDE se disputent la gestion d’un forage

Les populations de Bambeye Serère ont pris la ferme décision de ne pas céder la gestion de leur forage à la SDE. Elle tire la sonnette d’alarme pour crier à l’injustice. Car, selon eux, le forage en question leur avait été offert par la structure World Vision et génère des ressources uniquement au profit de la communauté.



Selon Elimane Sarr, Chef du village de Bamabeye Serrer, «les populations s’étaient cotisées pour étancher leur soif. Constatant cet effort, World Vision est venu à notre secours et le forage est équipé par les populations».



Poursuivant ses propos, M. Sarr dénonce : « Après équipement, la SDE avait tenté de prendre la gestion du forage. Mais Would Vision avait refusé. La tentative revient encore, et Bambeye reste réuni à nouveau pour actualiser ce refus. Et nous refusons de céder le forage ».