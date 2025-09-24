Diourbel : quarante ateliers de forgerons cambriolés en 2025

L’Association des forgerons de Diourbel dénonce une recrudescence des cambriolages visant ses membres. Depuis le début de l’année, près de quarante ateliers de menuiserie métallique ont été visités par des malfaiteurs, selon les chiffres communiqués par l’organisation.« Depuis quelque temps, les ateliers de menuiserie métallique subissent des cambriolages à répétition. Cette année, près de quarante magasins ont été visités », a regretté Ibrahima Thiam, membre de l’association, dans un entretien avec l’APS.Les malfaiteurs ciblent principalement les outils de travail. Postes à souder électriques, rallonges et autres équipements indispensables disparaissent, privant les artisans de leurs moyens de production. Une situation que l’association juge intenable et qui menace directement la survie économique de nombreux forgerons.Face à ces pertes répétées, les artisans appellent les autorités locales à renforcer la protection des biens et des personnes. « Nous demandons plus de sécurité pour pouvoir travailler dans la sérénité », insistent-ils.Le secrétaire général de la Chambre de métiers de Diourbel, Ibrahima Touré, a réaffirmé le soutien de l’institution consulaire. Il a annoncé le dépôt d’une plainte collective, que la Chambre s’engage à accompagner afin d’identifier « dans les meilleurs délais » les auteurs de ces cambriolages.Tout en reconnaissant les difficultés rencontrées, il a exhorté les artisans à ne pas se décourager et à poursuivre leurs activités, rappelant que leur savoir-faire reste essentiel à l’économie locale.