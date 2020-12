Diourbel : un policier blessé par des organisateurs d’un « Fuurël »

A Diourbel, des organisateurs d’un bal communément appelé « Fuurël » en wolof, ont bravé l’interdiction des rassemblements en cette période de pandémie à coronavirus. Pis, ils ont blessé un policier venu pour disperser la manifestation. Les faits se sont produits dans la nuit de samedi dernier, vers 02 heures du matin.



Selon le journal « Source A », en plus de déchirer l’arrêté ministériel, les manifestants ont fait face aux forces de l’ordre en leurs jetant des pierres blessant l’un au niveau de la tête.



Six (6) participants dont l’animateur ont été arrêtés. Ils sont poursuivis pour violence et voie de fait à agent en exercice de ses fonctions, violation de l’arrêté d’interdiction des rassemblements, participation à une manifestation non déclarée et tapage nocturne.



Le journal informe que les organisateurs ont pris la fuite.