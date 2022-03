Diourbel : un tailleur condamné à 5 ans de prison pour avoir engrossé sa nièce mineure

Le jeune tailleur Baye Sène, âgé de 23 ans, est accusé de viol par sa nièce mineure, F. Pouye, âgée de 14 ans, après avoir découvert qu'elle était en état de grossesse de 5 mois. Selon « L’Observateur », la Chambre criminelle de Diourbel l'a jugé, lundi dernier, des chefs d'accusation de « viol et pédophilie sur une mineure de 14 ans». Attrait devant la barre, Baye Sène a déclaré que la victime est sa petite-amie. Il a aussi révélé qu'il ne l'a jamais forcée et qu'ils ont eu des rapports sexuels qu’à 3 reprises dans sa chambre.



Absente à l'audience, la victime F. Pouye a déclaré lors de l'enquête que le jour des faits, elle dormais dans la chambre de sa grand-mère où Baye Sène l'a trouvée et bâillonnée pour l’empêcher de crier, « puis il a enlevé ma culotte avant de me violer». A en croire le récit de la plaignante « après, Baye Sène m'a dit qu'en cas de dénonciation, il me tuerais». C’est par la suite lors de sa consultation que le médecin a informé sa mère qu'elle porte une grossesse de 5 mois, relate le journal.



Finalement, la Chambre criminelle a acquitté Baye Sène des faits de pédophilie mais l'a reconnu coupable de viol sur mineure, avant de le condamner à 5 ans de réclusion criminelle.