Diplomatie: Bassirou Diomaye Faye attendu en Allemagne du 21 au 23 juin

Le président de la République effectuera une visite officielle en Allemagne du 21 au 23 juin 2026. Ce déplacement international répond à l’invitation conjointe du président allemand Frank-Walter Steinmeier et du chancelier Friedrich Merz, visant à renforcer les relations bilatérales et de coopération économique entre Dakar et Berlin. L’annonce a été faite par le chef de l’Etat ce mercredi en Conseil des ministres.