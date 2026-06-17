Hivernage : le président exige des mesures contre les risques de la saison des pluies

Face à la multiplication des inondations, noyades, électrocutions et effondrements notés entre juin et novembre, le gouvernement doit déployer un plan préventif immédiat. Le président Faye réclame une surveillance stricte des bâtiments menaçant ruine, la sécurisation des plages et la vérification des paratonnerres. Le chef de l'État a également présenté ses condoléances suite au tragique effondrement d’un immeuble à Saint-Louis.



Le chef de l'État a également ordonné au ministre des Télécommunications d'évaluer les chantiers numériques du pays, un an après le lancement du « New Deal Technologique ». L'accent est mis sur la « sécurisation souveraine des données et des infrastructures critiques ». Pour optimiser le pilotage de l'économie digitale, le Premier ministre devra réunir régulièrement le Conseil national du Numérique.

