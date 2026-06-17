Insertion des jeunes : Bassirou Diomaye Faye exige un plan opérationnel urgent et un Conseil interministériel

Face au défi du chômage, le président de la République a ordonné au gouvernement de basculer vers une phase d'action rapide en élaborant un plan d'urgence multisectoriel pour l'employabilité et l'emploi des jeunes sur l'ensemble du territoire national.



Afin de traduire cette volonté en actes concrets, le Premier ministre devra organiser sans délai un Conseil interministériel spécifiquement dédié à l'emploi. Cette rencontre gouvernementale aura pour objectif de déboucher sur un Plan opérationnel urgent, global et multisectoriel. Pour garantir sa réussite et son efficacité, ce plan d'urgence s'appuiera sur une consolidation des dispositifs publics et privés d'encadrement technique et de lignes de financement au profit des jeunes demandeurs d'emploi.