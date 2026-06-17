Conseil des ministres : adoption de plusieurs textes, dont le projet de loi de finances rectificative 2026

Le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs textes, ce mercredi 17 juin, lors de la traditionnelle réunion hebdomadaire présidée par le chef de l'État. Parmi les principales décisions figurent le projet de loi de finances rectificative 2026, le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029, ainsi que deux projets de loi relatifs à la délimitation frontalière avec la Guinée et à la sécurité numérique.



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



Le Conseil a examiné et adopté :



- le projet de loi de finances rectificative 2026 ;

- le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2027-2029 ;

- le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le traité de délimitation et de démarcation de la ligne frontière entre la République du Sénégal et la République de Guinée, signé à Conakry le 23 mai 2025 ;

- le projet de loi sur la protection des infrastructures d’information critiques et la sécurité numérique.