Pêche : Vers un contrôle accru de l'industrie et des assises de l'économie bleue

Le président de la République a réaffirmé le rôle vital de la pêche pour l'économie et la stabilité sociale du Sénégal. Il a ordonné au gouvernement de durcir la régulation de la pêche industrielle et d'engager des concertations nationales sur l'économie bleue.



« La priorité immédiate reste la redynamisation de la pêche artisanale, un pilier social qui passera par un renforcement des échanges avec les acteurs de la filière », selon le communiqué du Conseil des ministre de ce mercredi 17 juin. En parallèle, l'exécutif souhaite siffler la fin de la récréation pour la pêche industrielle. Le président exige une régulation beaucoup plus stricte de cette activité, parallèlement à une modernisation des systèmes d'exploitation halieutiques. Dans cette optique de durabilité, le gouvernement est invité à poursuivre activement son plan de développement de l'aquaculture. Enfin, le ministère de tutelle devra piloter, sous l'autorité du Premier ministre, les préparatifs des futures concertations nationales dédiées à l'économie bleue.