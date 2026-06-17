Relance économique : vers un Conseil présidentiel de l’investissement et une Conférence sociale sur la productivité

Le gouvernement accélère l'agenda de concertation économique pour consolider le partenariat public-privé. Sur instruction du chef de l'État, le Premier ministre va ouvrir des discussions directes avec les organisations patronales afin de jeter les bases du prochain Conseil présidentiel de l'investissement. Ces futurs échanges techniques et interministériels auront pour mission principale de prendre en compte de manière concrète les préoccupations majeures des opérateurs économiques nationaux.



Dans cette même dynamique de compétitivité, le président de la République exige un déploiement optimal de l’Initiative présidentielle baptisée « SunuChampions ». Par ailleurs, l’évaluation du volet économique du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable a été ordonnée. Ce diagnostic approfondi servira de support préparatoire pour la tenue, avant la fin de l’année 2026, de la prochaine Conférence sociale, qui sera entièrement consacrée au thème de « La productivité au travail ».



En ouverture du Conseil des ministres, le président Bassirou Diomaye Faye a salué l'arrivée d'un nouveau membre au sein de l'équipe gouvernementale, tout en adressant des messages forts à la nation et aux sportifs sénégalais, pour réitérer le soutien indéfectible de toute la Nation à l’équipe nationale de football.

