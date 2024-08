Diplomatie : Dakar, Banjul et Bissau pour de nouveaux mécanismes de coopération

Les autorités sénégalaises, gambiennes et bissau-guinéennes travaillent à la mise en œuvre de mécanismes pragmatiques de gestion des interactions entre leurs trois pays. L'annonce a été faite ce jeudi à Dakar par le secrétaire général du ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.



D'après M. Diouf "Il faut donner un souffle nouveau à notre volonté de vivre en harmonie, conformément aux réalités que nous imposent l’espace naturel d’intégration que constitue la Sénégambie méridionale".

Selon l'Aps qui rapporte l'information, Khare Diouf intervenait à l’ouverture officielle dans la capitale sénégalaise de la première réunion tripartite sur la coopération régionale entre la Gambie, la Guinée Bissau et le Sénégal.

À l'en croire Khare Diouf, cette rencontre tripartite vise à mettre en place "un mécanisme innovant qui transcende la coopération bilatérale classique et permet d’expérimenter une dynamique pragmatique dans la relation entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée Bissau".

Pour le diplomate sénégalais il est nécessaire pour les trois pays de "mettre en œuvre des mécanismes pouvant permettre de contribuer à donner un souffle nouveau à leur coopération face aux défis multiformes et à la fragilisation du processus d’intégration communautaire".

Il précise que la rencontre des experts prévue pour deux jours vise à baliser le terrain aux autorités des trois pays en vue de leur permettre d’inaugurer une nouvelle ère de la coopération tripartite, dynamique à travers l’agrandissement de l’espace d’échange communautaire pour un marché d’environ 23 millions d’habitants.

" les participants vont en même temps s’atteler à l’avènement de nouveaux domaines de coopération tripartite tenant compte des besoins et des priorités dans les domaines de la sécurité, du commerce transfrontalier et d’autres secteurs vitaux, comme l’agriculture, la pêche, le transport, les infrastructures" indique M. Diouf

Le ministre gambien des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Gambiens de l’extérieur, Mamadou Tangara, et son homologue bissau-guinéen des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Communautés, Carlos Pinto Pereira participent à cette rencontre.